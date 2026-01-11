Raspadori-Roma, per As il giocatore aspetta il Napoli. E Simeone lo prova titolare

Giacomo Raspadori è uno dei nomi che anima il mercato di gennaio, sull'asse Italia-Spagna. L'ex Napoli è da sei mesi all'Atletico Madrid, ma potrebbe rientrare in Italia, dove la Roma è in attesa di una risposta, che però non è ancora arrivato. Intanto a Madrid l'attaccante della Nazionale continua a lavorare agli ordini di Simeone. Anche questa mattina l’attaccante si è allenato regolarmente con l’Atletico, partecipando alla seduta in vista dell’impegno di Copa del Rey contro il Deportivo e venendo provato anche nell’undici titolare. Sereno e concentrato, il classe 2000 resta però al centro di un intrigo di mercato che potrebbe cambiare presto il suo destino.

Il quotidiano spagnolo As lo fa sapere e poi fa il punto della situazione in chiave mercato. La Roma spinge per chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile. I giallorossi hanno già trovato un’intesa con i Colchoneros sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 18,5 milioni, destinato a diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Sul tavolo per il giocatore c’è un contratto fino al 2030 da 3,6 milioni a stagione.

Raspadori, però, non ha ancora sciolto le riserve. Da una parte c’è la volontà di continuare a giocarsi le sue chance in Spagna, dall’altra la suggestione di un ritorno al Napoli, club con cui mantiene un legame forte. Gli azzurri stanno rivalutando questa pista alla luce di infortuni e movimenti di mercato, ma prima dovrebbero liberare spazio con le cessioni di Lorenzo Lucca e, forse, Noa Lang. In quel caso, potrebbe prendere forma una proposta simile a quella della Roma. Il tempo, però, stringe: i giallorossi non sono disposti ad aspettare all’infinito.