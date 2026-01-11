Serie C, gol e spettacolo nel primo tempo tra Pineto e Guidonia: 3-1 al 45'

Grande spettacolo al Pavone-Mariani nel primo tempo del posticipo del Girone B tra Pineto e Guidonia Montecelio. Al termine della frazione iniziale a sorridere è la squadra allenata da Daniele Tisci, avanti con un pirotecnico 3-1.

L’avvio è tutto di marca Pineto, che piazza un uno-due devastante nei primi tredici minuti: apre le marcature Vigliotti all’8’, seguito poco dopo dal raddoppio firmato da Gagliardi al 13’, che manda in tilt la retroguardia ospite.

Il Guidonia Montecelio prova a reagire e riesce ad accorciare le distanze al 31’ grazie al gol di Zuppel, che riapre momentaneamente il match. La speranza degli ospiti dura però poco: al 43’ arriva infatti il tris del Pineto, messo a segno da Ienco, che ristabilisce le distanze e chiude un primo tempo ricco di emozioni e intensità.

Pineto-Guidonia Montecelio 3-1 (in corso)

8' Vigliotti (P), 13' Gagliardi (P), 31' Zuppel (G), 43' Ienco (P)