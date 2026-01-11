Roma F., Rossettini: "Orgoglioso delle ragazze, ci è mancato davvero pochissimo"

Dopo la sconfitta contro la Juventus Women, il tecnico della Roma Femminile Luca Rossettini ha analizzato la gara ai microfoni della RAI, mettendo in evidenza crescita, rammarico e fiducia nel percorso della squadra.

“Sembra la fotocopia della finale di Women’s Cup. Penso che abbiamo giocato una partita migliore”, ha esordito l’allenatore giallorosso, sottolineando la qualità della prestazione. “La squadra gira, crea, gioca con personalità, trova soluzioni”, ha aggiunto, rimarcando il lavoro quotidiano svolto dal gruppo.

Rossettini ha poi indicato ciò che ancora manca per compiere l’ultimo salto di qualità: “Quel cinismo di cui parlavo in prepartita, quella cattiveria, quella voglia, anche quel pizzico di malizia e di esperienza questa squadra ancora non ce l’ha. Deve trovarlo: non in tutte le giocatrici, in qualcuna sicuramente manca, ma sono giovani”.

Nonostante la delusione per il risultato, il tecnico ha ribadito il proprio orgoglio: “È una squadra che lavora tanto e sono orgoglioso del modo in cui abbiamo approcciato la partita, con coraggio, personalità, qualità e soluzioni che proviamo nel lavoro quotidiano”.

Il rammarico resta forte per un’occasione sfumata di poco: “La delusione è grandissima, perché ci credevamo davvero. Stavamo per farcela, come già successo in Women’s Cup. Ci è mancato forse 20 centimetri in quelle due situazioni, ci è mancato veramente poco”.