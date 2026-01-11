Spettacolo a San Siro, Inter e Napoli si annullano a vicenda: la sfida Scudetto finisce 2-2

Non vince nessuno al Meazza, dove Inter e Napoli si annullano sul 2-2 nella partita valevole per la 20^ giornata della Serie A 2025/26.

La sorpresa di Conte in formazione. Grande attesa per la sfida di San Siro, nella scelta dei titolari Chivu conferma i suoi 'titolarissimi', mentre Conte sorprende scegliendo Beukema in difesa al posto di Lang, con Di Lorenzo e Politano (uno degli ex della sfida assieme a Juan Jesus e Zielinski sul lato opposto) che avanzano sulle fasce del centrocampo e dell'attacco.

Il Napoli è feroce in pressione, va uomo su uomo e complica l'entrata in partita dell'Inter, in difficoltà a impostare nei minuti iniziali. Alla prima azione buona, però, passano i nerazzurri: Zielinski scippa McTominay e lancia Lautaro, che da membro della ThuLa si connette con Thuram, il quale serve a sua volta Dimarco, che chiude al meglio con un mancino radente in diagonale sul quale Milinkovic-Savic rimane di sasso. A quel punto l'Inter cresce in sicurezza e manovra con migliore continuità i possessi. Come però da film del match, nel momento migliore di una squadra è l'altra a segnare. Ed è quanto avviene al 26', con la bella azione sulla sinistra che libera al cross Elmas e con McTominay rapace nel fulminare Akanji e nel farsi perdonare per l'errore sul gol di Dimarco, per l'1-1 Napoli. Il pareggio incassato non demoralizza l'Inter, più continua rispetto al Napoli nell'affacciarsi nella metà campo avversaria durante la seconda parte di primo tempo. E Milinkovic-Savic è chiamato a un paio di risposte, prima dell'intervallo, con la risposta sul colpo di testa di Thuram che spicca. A fine primo tempo è 1-1.

Al rientro in campo ci sono gli stessi protagonisti del primo tempo. Due minuti e c'è già la più grande palla gol, con Hojlund che scappa via a Akanji ma angola troppo il mancino davanti a Sommer. Gli azzurri si affacciano di nuovo in maniera pericolosa verso la porta nerazzurra con capitan Di Lorenzo che manda largo, ma le folate iniziali dei campani si placano. E torna a prendere campo l'Inter, che però fatica a concretizzare i possessi. Almeno fino a metà secondo tempo, quando Mkhitaryan (protagonista in negativo all'andata per il contestato fallo ai danni di Di Lorenzo) conquista un rigore facendosi atterrare da Rrahmani. Una decisione che Doveri matura dopo essere stato invitato alla revisione dal VAR e che porta all'espulsione di un furibondo Conte. Dal dischetto si presenta Calhanoglu, che per l'occasione cambia modo di calciare, aprendo il destro e, grazie anche al tocco sul palo interno, realizza il 2-1. Tutto finito? Neanche per sogno. Il Napoli per qualche minuto accusa il colpo, ma organizza una reazione efficace in tempi brevi e a dieci dal novantesimo si riporta ancora sulla parità. E chi, se non McTominay? È ancora lo scozzese a lasciare la sua impronta sul match, firmando il 2-2 su assist del subentrato Lang. Da lì alla fine, complice anche la girandola di cambi che abbassa i ritmi, sembra non succedere altro. C'è tempo invece per un ultimo sussulto, con un tiro di Mkhitaryan deviato che si infrange sul palo e non regala il sorpasso last-second ai suoi. La sfida Scudetto finisce in parità.