Malen esulta davanti al settore dei tifosi avversari, in campo piove di tutto: l'olandese colpito

La serata di Europa League tra Aston Villa e Young Boys Berna (2-1) è degenerata in scene di caos nel settore riservato ai tifosi svizzeri, trasformando il match in uno spettacolo di tensione e violenza. L’episodio che ha scatenato tutto si è verificato al 27’, quando Donyell Malen, autore del gol dell’1-0, ha esultato nei pressi del settore ospiti. Una scelta che ha provocato la reazione furiosa: dal parterre giallonero sono partiti bicchieri, aste di bandiere e oggetti vari, colpendo l’attaccante olandese alla testa.

La situazione è precipitata ulteriormente al 42’, dopo il secondo gol di Malen. Questa volta, alcuni tifosi svizzeri hanno addirittura strappato e lanciato seggiolini verso il campo. Il capitano dello Young Boys, Loris Benito, ha provato invano a calmare i propri sostenitori. L’arrivo della polizia britannica, invece di placare gli animi, ha generato nuove tensioni: sono scoppiati scontri, con ulteriori oggetti lanciati verso gli agenti. Diversi tifosi sono stati espulsi dallo stadio prima dell’intervallo.

Nel dopopartita, l’allenatore Gerardo Seoane ha criticato la scelta di Malen di andare a esultare vicino ai rivali, ma ha comunque presentato delle scuse ufficiali per il comportamento dei suoi tifosi. Ha definito l’intera vicenda "spiacevole e contro i valori del club", sottolineando come la reazione sia stata sproporzionata e dannosa per tutte le parti coinvolte.