Live TMW
Inter-Napoli 2-2, tra poco Cristian Chivu in conferenza stampa
TUTTO mercato WEB
Inter e Napoli pareggiano 2-2 il big match della ventesima giornata di Serie A. Ne primo tempo apre Dimarco e paregia McTominay, nella ripresa vantaggio nerazzurro con rigore di Calhanoglu e pareggio ancora dello scozzese. Tra poco l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu interviene in conferenza stampa per commentare la partita dello stadio Giuseppe Meazza.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
3 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
4 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Ora in radio
Primo piano
Il pareggio fra Inter e Napoli serve solo alle altre: domani la Juventus può rientrare nella corsa Scudetto
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile