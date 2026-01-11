Live TMW Inter-Napoli 2-2, tra poco Cristian Chivu in conferenza stampa

Inter e Napoli pareggiano 2-2 il big match della ventesima giornata di Serie A. Ne primo tempo apre Dimarco e paregia McTominay, nella ripresa vantaggio nerazzurro con rigore di Calhanoglu e pareggio ancora dello scozzese. Tra poco l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu interviene in conferenza stampa per commentare la partita dello stadio Giuseppe Meazza.