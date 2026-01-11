Sorpresa dall'Inghilterra: Paratici alla Fiorentina solo a febbraio. Finirà il mercato al Tottenham

Arrivano aggiornamenti a proposito del futuro di Fabio Paratici direttamente dall'Inghilterra e secondo quanto riferito da The Athletic per i tifosi della Fiorentina ci sarà da aspettare ancora un po' prima di poter accogliere l'arrivo al Viola Park del dirigente ex Juventus, attualmente al Tottenham.

Già a fine dicembre la Fiorentina ha preso contatto con Paratici, che aveva dato sin da subito la propria disponibilità a un ritorno in Serie A. Il problema è che i conti si fanno in due e soprattutto non sono possibili senza l'oste, in questo caso il Tottenham. E gli Spurs parrebbero essere stati chiari: ok al ritorno in Italia di Paratici, ma non prima che il suddetto dirigente completi il mercato di gennaio per i londinesi.

Secondo quanto trapela dal portale d'Oltremanica, il trasferimento di Paratici alla Fiorentina come nuovo responsabile dell'area sportiva della società toscana non avverrà quindi prima del prossimo 2 febbraio, non appena sarà finita la finestra di calciomercato invernale. A quel punto il Tottenham potrà dare il proprio via libera e la Fiorentina potrà accogliere Paratici. A conferma del fatto che gli Spurs non abbiano intenzione di rinunciare adesso al dirigente italiano, il fatto che il primo acquisto di gennaio degli inglesi, il terzino brasiliano Souza preso dal Santos, abbia visto il coinvolgimento di Paratici.