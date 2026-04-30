Il doppio ex Santacroce: "Un solo giocatore del Como giocherebbe titolare nel Napoli"

Non sarà una trasferta banale quella che attende il Napoli al Sinigaglia. Ne è convinto Fabiano Santacroce, ex difensore con un passato in entrambe le squadre, che a Radio Marte ha analizzato i possibili scenari della sfida.

“Como-Napoli sarà una gara interessante”, ha spiegato, sottolineando le difficoltà dell’impegno: “I ragazzi di Conte dovranno disputare una partita molto attenta perché è difficile. Il Como è una gran bella squadra, giovane, ma che commette ancora diversi errori nella proposta di gioco”. Proprio su questo aspetto si gioca la chiave del match: “Il Napoli dovrà essere bravo a sfruttarli, con solidità e forza nei duelli, soprattutto con giocatori come Alisson”.

Santacroce si è poi soffermato sulle possibili scelte difensive di Conte: “Olivera da centrale di destra non mi entusiasma, non mi piace vedere giocatori fuori ruolo. Beukema bocciato? Io lo rimanderei: è stata una stagione complicata, ma ha margini e può crescere ancora”.

Infine il confronto tra le rose: “Il Como ha elementi interessanti, ma con il Napoli al completo è difficile trovare qualcuno che possa essere titolare. Faccio eccezione per Nico Paz, che è un talento cristallino”. Una sfida da non sottovalutare, con margini sottili tra equilibrio e rischio.