Roma, un cambiamento radicale. Il Romanista: "Rivoluzione"

La prima pagina de Il Romanista apre con un titolo inequivocabile, "RIVOLUZIONE", che annuncia un cambio radicale all'interno dell'organigramma giallorosso. I Friedkin hanno sciolto le riserve e hanno scelto Gian Piero Gasperini come nuovo tecnico per la prossima stagione. Questo ribaltone porta con sé l'addio ufficiale al Senior Advisor Claudio Ranieri, dopo una frattura definita "insanabile" con la proprietà, e la partenza del direttore sportivo Frederic Massara. Si chiude così, in modo brusco e prematuro, l'era della triade che era nata meno di un anno fa.

Il quotidiano sottolinea come non si sia trattato di un addio concordato o sereno. Nel fondo "Fine della favola", viene evidenziato come la Roma abbia imposto questa decisione, con i legali delle parti al lavoro fino a tarda sera per definire i dettagli della separazione da Ranieri. Nonostante l'ultima uscita pubblica di Sir Claudio sia stata all'insegna del "Forza Roma sempre", il rapporto professionale si interrompe bruscamente. Il futuro è già qui e ha il volto di "Gasp", chiamato a ricostruire l'identità tecnica della squadra partendo dalle macerie di questo scontro interno.

Parallelamente alle vicende societarie, c'è però un campo che reclama attenzione in vista della sfida contro il Bologna. La notizia positiva riguarda Paulo Dybala, che sarà regolarmente convocato e punta a una maglia da titolare nel match del Dall'Ara. Insieme a lui ci sarà anche Wesley, offrendo a una Roma scossa dalle notizie extra-campo almeno una certezza tecnica su cui poggiare le speranze di fine stagione. Resta da capire come l'ambiente reagirà a questo "terremoto", con i tifosi divisi tra il dolore per l'addio a un'icona come Ranieri e la curiosità per il nuovo ciclo targato Gasperini.