Roma, Baldanzi: "Ko che fa male, non so cosa manchi per vincere gli scontri diretti"

Tommaso Baldanzi, trequartista della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso dopo la partita persa 1-0 contro il Napoli: "Sicuramente ci fa male, ci tenevamo a portare a casa dei punti, ma non ci siamo riusciti. Ci rimetteremo a lavorare. Ci dispiace molto".

Cosa manca per vincere gli scontri diretti, che sono un po’ il neo di questa stagione?

"Ma non lo so cosa manca sinceramente, però è vero, ci trovavamo, come ti ho detto, a portare a casa uno scontro diretto. Però non ne faremo un caso, secondo me, nello spogliatoio, e ci riproveremo per il prossimo, cercando di vincere quello".

Una settimana per lavorare - ha detto Gasperini - ci vuole magari per recuperare un po’.

"Sì, sicuramente lavoreremo bene, però come abbiamo sempre fatto dopo le vittorie e dopo le sconfitte, ci prepareremo bene e cercheremo di vincere la prossima".