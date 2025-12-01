Roma, Baldanzi: "Ko che fa male, non so cosa manchi per vincere gli scontri diretti"
Tommaso Baldanzi, trequartista della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso dopo la partita persa 1-0 contro il Napoli: "Sicuramente ci fa male, ci tenevamo a portare a casa dei punti, ma non ci siamo riusciti. Ci rimetteremo a lavorare. Ci dispiace molto".
Cosa manca per vincere gli scontri diretti, che sono un po’ il neo di questa stagione?
"Ma non lo so cosa manca sinceramente, però è vero, ci trovavamo, come ti ho detto, a portare a casa uno scontro diretto. Però non ne faremo un caso, secondo me, nello spogliatoio, e ci riproveremo per il prossimo, cercando di vincere quello".
Una settimana per lavorare - ha detto Gasperini - ci vuole magari per recuperare un po’.
"Sì, sicuramente lavoreremo bene, però come abbiamo sempre fatto dopo le vittorie e dopo le sconfitte, ci prepareremo bene e cercheremo di vincere la prossima".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30