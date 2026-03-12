TMW Genoa, le ultime da Pegli in vista del Verona. Baldanzi in miglioramento. La situazione

Concentrazione al Verona. Il Genoa prosegue gli allenamenti al "Signorini" di Pegli per la sfida di domenica all'ora di pranzo a Verona contro l'Hellas. La vittoria contro la Roma deve rappresentare la spinta giusta per la sfida del "Bentegodi". Uno scontro diretto, una partita da non sottovalutare. Lo sa mister Daniele De Rossi che già domenica scorsa ha invitato tutti a mantenere i piedi per terra. Ultimi allenamenti che precedono la partenza per il Veneto ma anche sedute necessarie per valutare la condizioni di alcuni giocatori che hanno qualche problema fisico.

La situazione di Baldanzi

Uno di questi è Tommaso Baldanzi. Il fantasista rossoblù è ai box per un risentimento muscolare alla coscia sinistra, non quella interessata dal precedente infortunio, e ha saltato la sfida contro la Roma di domenica scorsa. Le sue condizioni stanno migliorando ma resta comunque complicato al momento fare previsioni per un suo rientro in campo. Da valutare anche Jean Onana che prima della gara contro i giallorossi di Gasperini ha rimediato una distorsione alla caviglia.

Più di 2200 biglietti per Verona

E per domenica prossima prosegue a gonfie vele la prevendita dei biglietti per il settore ospiti. Esaurita la parte superiore della Curva Nord, i sostenitori del Grifone potranno acquistare i tagliandi per l'anello inferiore. Per il momento i numeri parlano di oltre 2200 cuori rossoblù pronti a spingere la squadra di De Rossi.