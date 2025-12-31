Roma, buone notizie per l'infortunio di Soule: il punto dall'infermeria in vista dell'Atalanta
La Roma chiude il suo 2025 preparandosi in vista della gara in programma sabato alle 20.45 al Gewiss Stadium contro l'Atalanta. I giallorossi questa mattina hanno lavorato a Trigoria nell'ultimo allenamento dell'anno agli ordini di Gian Piero Gasperini. Vediamo dunque le novità sul fronte infortunati raccolte da TuttoMercatoWeb.com.
In difesa Mario Hermoso ha svolto del lavoro differenziato. Zeki Celik e Jan Ziółkowski, influenzati, hanno svolto del lavoro personalizzato. Buone notizie invece per Matias Soulé, che ha regolarmente svolto il lavoro con il resto del gruppo. Nessun problema dunque in merito alla contusione al ginocchio riportata nell'ultima gara giocata contro il Genoa di Daniele De Rossi.
Per Leon Bailey lavoro personalizzato come previsto dalla sua personale tabella di recupero. Domani, 1 gennaio 2026, la sessione di allenamento per i giallorossi si terrà al pomeriggio.
