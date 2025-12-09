Roma, caccia aperta all'attaccante: Zirkzee ha già detto sì, ma ci sono tre ostacoli

La Roma segna a stento, ancor di più con i suoi attaccanti, e allora la dirigenza giallorossa per il cammino svolto finora dal condottiero Gian Piero Gasperini non vuole lasciare tutto per intentato: l'obiettivo entro il mercato invernale è garantire un nuovo numero 9. Secondo il Corriere dello Sport, in edicola oggi, c'è un nome forte ricorrente al momento sul taccuino del direttore sportivo Massara ed è Joshua Zirkzee.

Quanti impedimenti

L'attaccante olandese del Manchester United sarebbe un regalo molto gradito a Gasp, ma sono diversi gli ostacoli per renderlo possibile. In primo luogo gli agenti richiedono commissioni altissime per il trasferimento, poi il Manchester United a oggi non intende fare concessioni in prestito secco ma monetizzare. E come se non bastasse con le partenze di Diallo e Mbeumo per la Coppa d'Africa, i Red Devils rischiano di ritrovarsi con l'attacco spuntato e Zirkzee di essere trattenuto a ragion veduta.

Difficile, non impossibile

Il placet dell'ex Bologna però è già stato incassato dalla Roma: Zirkzee avrebbe fatto notare il proprio gradimento per la Capitale come nuova meta per la sua carriera, alla corte di Gasperini. E magari il ds della Roma potrebbe convincere i procuratori del giocatore a rimandare in un secondo momento le commissioni. E inserire qualche milione per il prestito - ipotizza il quotidiano romano - potrebbe addolcire la posizione dello United. Anche se resta sempre un'operazione difficile.