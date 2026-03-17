Notte da incubo a casa El Aynaoui, la madre: "Mi hanno puntato la pistola alla gola"

Una notte di terrore a casa Neil El Aynaoui. A raccontarla, Sophie, madre del centrocampista della Roma. Raggiunta dal Tg1 la donna ha rivissuto i momenti della notte in cui i ladri hanno fatto irruzione nella villa, in zona Castel Fusano, minacciando i presenti e raccogliendo un bottino fatto di gioielli del valore di circa 10 mila euro, un Rolex e delle borse griffate.

"Mi hanno puntato la pistola alla gola, riuscivo solo a gridare aiuto”, ha spiegato la donna, che era in casa: “Hanno preso tutto e sono andati via”.

Lo shock non dovrebbe comunque impedire al giocatore di essere in campo con il Bologna nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, in programma giovedì sera all’Olimpico. A dare maggiori indicazioni su questo aspetto, prevedibilmente, sarà Gian Piero Gasperini, domani in conferenza stampa.