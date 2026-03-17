Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cremonese, scatto di Giampaolo: è in pole position per sostituire Nicola

Cremonese, scatto di Giampaolo: è in pole position per sostituire NicolaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 19:30Serie A
Alessio Del Lungo

Marco Giampaolo, già da alcune settimane nelle idee della Cremonese, è in pole position per sostituire Davide Nicola. La sconfitta per 4-1 contro la Fiorentina in casa potrebbe aver definitivamente convinto la società grigiorossa a esonerare il tecnico italiano, che non vince da dicembre. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è l'ex Lecce il favorito numero uno per essere il suo successore, più di Luca Gotti.

Giampaolo in carriera ha già allenato la Cremonese nella stagione 2014-2015 in Serie C e ha raccolto 1,42 punti di media a partita nelle 37 gare che ha guidato i lombardi: è il rendimento migliore che abbia avuto nel corso della sua avventura da tecnico. Inoltre si è seduto sulle panchine di Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Empoli, Sampdoria, Milan e Lecce.

Articoli correlati
Cremonese, Nicola rischia di essere a fine corsa. Due nomi in lizza per la sostituzione... Cremonese, Nicola rischia di essere a fine corsa. Due nomi in lizza per la sostituzione
Cremonese, contatti con Marco Giampaolo. La panchina di Nicola scotta già con il... Cremonese, contatti con Marco Giampaolo. La panchina di Nicola scotta già con il Milan
Pisa, c'è un nome in pole: Giampaolo si avvicina, contatti nella notte per il post-Gilardino... Pisa, c'è un nome in pole: Giampaolo si avvicina, contatti nella notte per il post-Gilardino
Altre notizie Serie A
Atalanta, a breve la conferenza stampa di Isak Hien pre Champions Live TMWAtalanta, a breve la conferenza stampa di Isak Hien pre Champions
Atalanta, a breve la conferenza di mister Palladino pre Champions Live TMWAtalanta, a breve la conferenza di mister Palladino pre Champions
Notte da incubo a casa El Aynaoui, la madre: "Mi hanno puntato la pistola alla gola"... Notte da incubo a casa El Aynaoui, la madre: "Mi hanno puntato la pistola alla gola"
Inacio la sblocca, lo Sporting spera. Ma il Bodo è avanti ancora di due reti e può... Inacio la sblocca, lo Sporting spera. Ma il Bodo è avanti ancora di due reti e può gestire
Cremonese, scatto di Giampaolo: è in pole position per sostituire Nicola Cremonese, scatto di Giampaolo: è in pole position per sostituire Nicola
Milan, oltre i dissapori: Pulisic a zero gol nel 2026 e ha comunque una media migliore... Milan, oltre i dissapori: Pulisic a zero gol nel 2026 e ha comunque una media migliore di Leao
Manganiello a Dumfries: "Avete ancora 10 minuti per poter vincere". L'audio da Inter-Atalanta... Manganiello a Dumfries: "Avete ancora 10 minuti per poter vincere". L'audio da Inter-Atalanta
L'agente di Parisi: "È uno dei più forti in Serie A. Se Fabregas spende belle parole... L'agente di Parisi: "È uno dei più forti in Serie A. Se Fabregas spende belle parole per lui..."
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Gasperini o Massara, chi giù dalla torre se la Roma non va in Champions? Primi indizi tra cene e rumors. In questa stagione spesi circa 90 milioni e a giugno sarà necessario ripartire dalle cessioni
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Milan prova a dimenticare domenica: stretta di mano Leao-Pulisic per allontanare le tensioni
Immagine top news n.1 Niente scambio di persona sul giallo a Wesley. Il Giudice Sportivo respinge il ricorso della Roma
Immagine top news n.2 Gravina sugli arbitri: "Clima insopportabile. Valuteremo il futuro di Open VAR"
Immagine top news n.3 Inter-Atalanta, Tommasi a Open VAR: "Su Frattesi era rigore. Regolare il gol di Krstovic"
Immagine top news n.4 Spalletti e la Juventus, il rinnovo s'ha da fare. Firma attesa per la sosta, i dettagli
Immagine top news n.5 Stop a Open VAR e alle proteste dei dirigenti: pronta la rivoluzione degli arbitri in Serie A
Immagine top news n.6 Milan, stop al rinnovo di Leao. Non c'è nessun club interessato, solo uno l'estate scorsa
Immagine top news n.7 Scudetto, Champions e salvezza: la classifica aggiornata di Serie A e i calendari a confronto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole?
Immagine news podcast n.2 Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery
Immagine news podcast n.3 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
Immagine news podcast n.4 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Roma e Juve, senza Champions per chi è un fallimento? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Il Napoli può sperare ancora nello Scudetto? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Milan, a rischio anche il quarto posto. E vi spiego il perché"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, a breve la conferenza stampa di Isak Hien pre Champions
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, a breve la conferenza di mister Palladino pre Champions
Immagine news Serie A n.3 Notte da incubo a casa El Aynaoui, la madre: "Mi hanno puntato la pistola alla gola"
Immagine news Serie A n.4 Inacio la sblocca, lo Sporting spera. Ma il Bodo è avanti ancora di due reti e può gestire
Immagine news Serie A n.5 Cremonese, scatto di Giampaolo: è in pole position per sostituire Nicola
Immagine news Serie A n.6 Milan, oltre i dissapori: Pulisic a zero gol nel 2026 e ha comunque una media migliore di Leao
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Palermo-Juve Stabia a Frosinone-Bari, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Da Palermo-Juve Stabia al debutto di Cole a Cesena, i convocati per la 31ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.3 Entella, Marconi: "Col Pescara serviranno umiltà e determinazione. La sofferenza porterà gioia"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese-Sampdoria, Calabro: "Serve una grande prestazione. Panchina arma in più"
Immagine news Serie B n.5 Cesena, arriva l'ok della FIGC per Cole. L'inglese questa sera sarà in panchina
Immagine news Serie B n.6 La Lega B accoglie la prima promossa dalla Serie C: "Benvenuto Lanerossi Vicenza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, Potenza-Latina: De Giorgio e Volpe alla vigilia della finale d'andata
Immagine news Serie C n.2 Catania, William Viali è il nuovo allenatore. Accordo fino al giugno 2027
Immagine news Serie C n.3 Serie C, Giudice Sportivo: squalificati tre dirigenti, due allenatori e tanti altri
Immagine news Serie C n.4 Pontedera, maglie consegnate ai tifosi dopo le proteste: multa a tutta la squadra
Immagine news Serie C n.5 Lerda: "Vicenza, promozione costruita su società, gruppo e continuità. In B serviranno innesti"
Immagine news Serie C n.6 Vicenza in Serie B, Gallo: “Promozione straordinaria. Il Cammino di Santiago mi ha cambiato la carriera”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Milan, i rossoneri non possono fermarsi adesso
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Da Estevez a Kyvag, il Milan fa il pieno: ecco la Top11 della 16ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Una super domenica per la Coppa Italia Women: le semifinali di ritorno si giocheranno il 29/03
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Severini: "Finale di Coppa Italia e piazzamento in Europa. Questi i nostri obiettivi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inizia la NWSL delle italiane: Di Guglielmo titolare, Cantore subentra. Out Girelli e Boattin
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Sappiamo che possiamo migliorare e arrivare al Mondiale in Brasile"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women4Football, la top 11 della passata stagione: Girelli e Cantore guidano l'attacco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?