Cremonese, scatto di Giampaolo: è in pole position per sostituire Nicola

Marco Giampaolo, già da alcune settimane nelle idee della Cremonese, è in pole position per sostituire Davide Nicola. La sconfitta per 4-1 contro la Fiorentina in casa potrebbe aver definitivamente convinto la società grigiorossa a esonerare il tecnico italiano, che non vince da dicembre. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è l'ex Lecce il favorito numero uno per essere il suo successore, più di Luca Gotti.

Giampaolo in carriera ha già allenato la Cremonese nella stagione 2014-2015 in Serie C e ha raccolto 1,42 punti di media a partita nelle 37 gare che ha guidato i lombardi: è il rendimento migliore che abbia avuto nel corso della sua avventura da tecnico. Inoltre si è seduto sulle panchine di Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Empoli, Sampdoria, Milan e Lecce.