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Juventus, primo contratto da professionista per il giovane Franco Giambavicchio
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Primo contratto da professionista per il giovane Franco Giambavicchio, centrocampista classe 2009 di proprietà della Juventus. Di seguito il comunicato del club bianconero:
"Franco Giambavicchio firma il primo contratto da professionista della sua carriera: un accordo con la Juventus con scadenza 30 giugno 2028.
Nato a Torino e di nazionalità peruviana, con cui ha fatto l’esordio in Under 17, il centrocampista classe 2009 prosegue la sua crescita in bianconero iniziata dall’estate 2022, aggiungendo un’altra importante tappa al suo percorso alla Juventus".
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