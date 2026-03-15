Roma, El Shaarawy: "Mi alleno da due settimane, sono pronto"

Prima della sfida tra Como e Roma, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Stephan El Shaarawy per commentare il match: "Parto subito e mi devo adattare subito al ritmo. Mi alleno da un paio di settimane con la squadra e mi sento bene: ci sarà tanta intensità e dobbiamo farci trovare pronti. Sarà un ritmo elevato, il Como ha grande proprietà di palleggio, dovremo essere attenti in difesa e provare a fare il passaggio decisivo. Siamo pronti perché abbiamo le qualità per farlo".