TMW Roma, Eurobet.live nuovo main sponsor: ecco il logo sulle maglie della Lupa

Nuovo main sponsor per la Roma, che già da questo weekend indosserà maglia marchiate Eurobet.live. Queste le immagini raccolte dal nostro inviato delle maglie della squadra capitolina con il nuovo logo sulle diviste, prima, seconda, terza e ovviamente per quelle dedicate al portiere:

Questo invece il comunicato diramato dal club tramite il proprio sito ufficiale: "L’AS Roma è lieta di annunciare un accordo pluriennale con Eurobet.live, che diventa il nuovo Main Sponsor del Club. A partire da questa stagione e fino alla 28/29, il brand Eurobet.live comparirà sulla maglia della Prima Squadra, segnando l’inizio di una collaborazione strategica tra due realtà che condividono il medesimo DNA, forgiato su passione, resilienza ed una costante ricerca dell’eccellenza. L’accordo rappresenta un importante passo nel percorso di crescita commerciale del Club e testimonia la volontà di sviluppare progetti innovativi dedicati ai tifosi, rafforzando ulteriormente il rapporto tra la Roma, i suoi partner e la comunità sportiva. Per Eurobet.live la collaborazione con la AS Roma rappresenta un punto di contatto autentico con il mondo del calcio e dello sport, come strumenti capaci di generare valore sociale, culturale e territoriale".