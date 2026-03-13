Zanetti, Milito e Nico Paz: Inter, la cena che fa sognare i tifosi. Ma il Real non lo molla

Javier Zanetti a cena con Nico Paz. Non una novità, ma lo scatto è di quelli che fanno sognare i tifosi dell’Inter. A condividerlo è stata, sui social, Paula de la Fuente, moglie del vicepresidente nerazzurro: l’immagine, scattata al Botinero - uno dei ristoranti di Zanetti a Milano - ritrae “Pupi” in compagnia del fantasista del Como. Insieme a loro Pabo Paz, padre di Nico ed ex compagno di Zanetti, ma anche un’altra leggenda interista: il Principe, Diego Milito.

“Aura”. È questo il commento di Paula all’immagine. La cena, di suo, non è una novità, come si diceva in apertura: i rapporti tra gli Zanetti e la famiglia Paz sono ottimi da tempo, e proprio questo è uno dei fattori principali su cui fa leva il pressing dell’Inter, finora sotto traccia. Molto complicato, se non impossibile, per via degli accordi tra il Como e il Real Madrid, che il club lariano non è riuscito a modificare negli ultimi mesi.

Il Real ha infatti la possibilità di ricompra, peraltro a cifre molto basse: 10 milioni nel 2026, 11 nel 2027. A quel punto, l’unica speranza dell’Inter sarebbe quella di spuntare un affare “alla Brahim Diaz”, anche se a Madrid sembrano piuttosto intenzionati a puntare sull’argentino già dalla prossima stagione e lo testimoniano pure i rifiuti opposti al Como rispetto alle proposte per modificare le intese.