Hellas e Udinese per il Genoa, De Rossi: "Testa a Verona ma sono due gare importanti"

Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa delle prossime due gare dei rossoblù contro Verona e Udinese: "I punti servono. Fare punti in queste due partite, come con la Roma, ci porterebbe a vedere il campionato in maniera diversa. Ti metteresti dietro qualche altra squadra e ti metteresti a distanza di sicurezza. E’ un momento molto importante se non cruciale della stagione. Stiamo vivendo questo momento, parliamo prima di Verona ma essendoci la sosta non è facile non vederla come una coppia di partite. Sono tanto importanti".

Quanto sono determinanti i nuovi entrati?

"I cinque cambi hanno cambiato tutto, cinque giocatori cambiano il 50% della squadra. Io a fine mercato li ho guardati e gli ho detto sono contento, perché eravamo di meno, non perché non fossi però contento di chi c’era prima. Ma si lavora bene. Chiaro che non è facile farlo accettare a chi gioca meno. Poi però li tieni in considerazione, li fai entrare. Quando si dice di stringere la rosa è solo per quello, per avere meno giocatori e poterli tenere in considerazione. Sembra che hai meno giocatori ma così hai più soluzioni. E' importantissimo il lavoro fatto dal direttore, i giocatori sono diventati di meno ma sono diventati più importanti".

