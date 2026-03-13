Live TMW Juventus, Conceicao: "Tutti vorrebbero Bernardo Silva in squadra"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

13:45 - Francisco Conceição presenta Udinese-Juventus, gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A in programma domani alle 20:45. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del giocatore bianconero in diretta.

Quanto sarà importante la forza del gruppo?

"Io penso che la forza del gruppo è la base di tutto e senza questo tutto è più difficile. Abbiamo già provato di avere questa unione tante volte e da qui puoi vincere le partite che mancano ed è quello che dobbiamo fare".

Il mister ti chiede spesso di crossare il pallone in area...

"Noi durante la settimana lavoriamo su tutto per essere più forti. Durante la settimana lavoriamo su tutto e tutti dobbiamo migliorare individualmente ed è quello che abbiamo fatto, abbiamo un po' più di tempo. Noi lavoriamo su tutti i dettagli dove il mister vuole migliorare".

State mettendo le basi per il futuro?

"In questo momento vediamo che giochiamo molto bene, però penso che abbiamo tante potenzialità di fare ancora meglio e su quello dobbiamo lavorare. Abbiamo tanti giocatori di qualità e proviamo a fare quello che il mister chiede, abbiamo qualità da dimostrare ancora e nelle prossime partite e dobbiamo vincere per raggiungere l'obiettivo.

Sulla sfida contro l'Udinese?

"L'Udinese è una squadra forte e in casa ancora di più. Sappiamo che sono molto forti davanti e sono una squadra forte. Andiamo lì con l'ambizione di vincere la partita e continuare la nostra strada".

Consiglieresti Bernardo Silva alla Juve?

"Conosco Bernardo molto bene ed è un giocatore molto forte ma non ho parlato con lui di questo. Non so se la Juve lo vuole comprare o no ma se mi chiede qualcosa gli dirò che è un grande club, che qui si deve vincere e tutte le squadre del mondo vorrebbero avere Bernardo in squadra".

Quanto sarà importante il ritorno di Vlahovic?

"Tutte le squadre quando tutti i giocatori sono in forma sono più forti, Dusan è molto forte che manca alla squadra come tutti gli altri indisponibili. Lui sta sempre meglio e speriamo torni bene dall'infortunio".

I pregi di mister Spalletti?

"Il mister ci ha portato molte cose e giochiamo molto bene, ma possiamo fare ancora meglio. Si vede che la squadra gioca felice, gioca bene, proviamo ad avere il dominio della partita e questo piace a tutti i giocatori e ancora di più a chi gioca in attacco, creiamo tante occasioni però dobbiamo fare di più e continuare a lavorare per raggiungere la vittoria in tutte le partite.

Sulla corsa Champions?

"Io metto la Juve delle altre non mi importa chi entra o chi esce. Sappiamo di avere la qualità per stare lì, dobbiamo lavorare e domani arrivare lì e vincere la partita. Dobbiamo stare in alto perchè abbiamo la qualità per stare lì.

Pensi di esser stato troppo criticato?

"Mi fa crescere perchè se giochi a calcio e alla Juve la critica è una cosa normale, devi vivere bene con questo. Provo a crescere con le critiche, quando mi dicono che faccio bene penso di avere un equilibrio. Non è un problema per me, provo tutti i giorni a fare meglio e aiutare la squadra con goal, assist, ma anche difendendo, quando ho la palla nell'ultimo terzo di essere sempre raddoppiato e quindi qualcuno è libero. So che goal e assist sono improtanti ma ci sono tante cose importanti per la squadra che magari non si guardano".

La Juve ha qualcosa in più di Roma e Como?

"Per me siamo più forti e dobbiamo farlo vedere. Dobbiamo vincere per poter stare lì e dobbiamo dimostrarlo".

14:22 Termina la conferenza stampa di Francisco Conceição