Juventus su Bernardo Silva? Conceiçao: "Chi non lo vorrebbe… Non so se il club vuole comprarlo"

Per la Juventus nella giornata di oggi ha preso la parola in conferenza stampa Francisco Conceiçao. L'esterno portoghese ha risposto anche ad una domanda di calciomercato, soffermandosi sul connazionale Bernardo Silva: il talento del Manchester City a fine stagione dovrebbe lasciare la squadra di Pep Guardiola e la Juventus da tempo è segnalata sulle sue tracce. Queste le parole di Conceicao:

Juventus su Bernardo Silva? Gli consiglieresti la Juventus?

"Conosco Bernardo molto bene, so che è forte, ma non abbiamo parlato di questo. Non so se la Juventus vorrà comprarlo, ma se dovesse chiedermi qualcosa gli dirò che la Juventus è un grande club e che qua vogliamo vincere. Ogni squadra del mondo vorrebbe avere Bernardo Silva".

Come ha vissuto le critiche dei mesi scorsi?

"Mi fanno crescere. Se giochi a calcio e giochi alla Juventus le critiche ci sono, io ci vivo bene. Anche quando mi dicono che faccio bene cerco sempre di avere equilibrio, senza esaltarmi quando faccio bene e senza deprimermi quando faccio meno bene. Io cerco di crescere e di aiutare la squadra sempre, non solo con i gol e gli assist".

Quanto inciderà la coesione del gruppo da qui alla fine?

"L'unione che abbiamo è la base di tutto. Abbiamo già fatto vedere più volte di averla e solo così potremo vincere le partite che mancano da qui alla fine".