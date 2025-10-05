Cosenza, Buscè: "Non dovrà mancare l'umiltà di sacrificarci e di metterci alla pari con gli altri"

In vista della gara contro l'Audace Cerignola, il tecnico del Cosenza Antonio Buscè ha parlato ai canali ufficiali della società: "Andremo ad affrontare una squadra importante e da non sottovalutare. Nello scorso campionato, il Cerignola ha dimostrato di poter competere fino alla fine con tutte le squadre più forti, mantenendo il primato in classifica per alcune settimane.

Non mi meraviglierei se tenteranno di fare meglio dell'annata passata: noi daremo come sempre il massimo, cercando di offrire tutto ciò che sarà possibile, con la testa sgombra da qualsiasi cosa che possa intaccare l'equilibrio che stiamo cercando di trovare da inizio stagione.

C'è ancora qualche ragazzo da recuperare, non avremo tutti a disposizione. Da parte nostra non dovrà mancare l'umiltà di sacrificarci e di metterci alla pari con gli altri: se vuoi essere superiore, lo devi dimostrare solo sul rettangolo di gioco, con i fatti e non a parole".