Tardelli sulla Juve: "Se non vince è un dramma". E su Vlahovic: "Deve essere sempre titolare"

In vista della sfida di questa sera tra Juventus e Milan a La Gazzetta dello Sport ha parlato l’ex centrocampista bianconero Marco Tardelli. Questa la sua analisi, iniziando da Tudor: “Il lavoro di Tudor è positivo, ma la sensazione è che ci sia confusione nella gestione di Vlahovic e del suo contratto in scadenza a giugno. Vlahovic deve essere sempre titolare in questa Juventus. Il fatto che non lo sia mi fa pensare che ci siano altre ragioni e quindi un po’ di confusione. I giocatori ormai sono abituati a giocare al top anche in scadenza e la storia che Dusan segna soltanto quando parte dalla panchina è una cavolata immensa. Vlahovic i gol li farà sempre”.

Quanto pesa per la Juve questa partita?

“Se non vince, ricade nella psicosi dei pareggi della passata stagione e non sarebbe bello. Un ko? Sarebbe un dramma sportivo".

Quali sono le sue sensazioni sui tanti gol subiti?

“Troppi gol subiti, non è da Juventus. Ma non è colpa della difesa. L’equilibrio e la solidità si trovano di squadra: i centrocampisti devono schermare i difensori e gli attaccanti i mediani”.

Chi può essere l’uomo decisivo nella Juve?

“Yildiz. È il più forte della Juventus e con i suoi colpi può far male al Milan. I dirigenti bianconeri devono blindare il turco e costruire il futuro attorno a lui per tornare ai vertici. Mi aspetto tanto anche da Conceicao, sempre velenoso con i suoi strappi”.