Fiorentina 17ª e oggi arriva la Roma. Il Corriere Fiorentino titola: "Senza paracadute"

Il Franchi di Firenze alle ore 15:00 diventa teatro della sfida di campionato tra la Fiorentina e la Roma, match valido per la sesta giornata di serie A.

Gli uomini di Stefano Pioli vanno a caccia di una vittoria che finora non è mai arrivata in campionato e, nonostante l’appuntamento sia piuttosto complicato, non possono permettersi di uscire dal campo con un’ulteriore sconfitta.

Per fronteggiare il rivale Gasp, la Fiorentina dovrebbe apportare pochi cambi rispetto a quanto visto giovedì sera in Conference League. In attacco torna titolare Moise Kean dopo il turno di squalifica che lo ha tenuto fuori contro il Sigma Olomouc. All’indomani della partita poi il centravanti viola si aggregherà alla nazionale italiana, così come faranno Roberto piccoli e Hans Nicolussi Caviglia, entrambi alla prima chiamata in azzurro.