Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Roma, Gasperini: "Col Midtyjlland gara dura, non ci fa pensare al Napoli"

Roma, Gasperini: "Col Midtyjlland gara dura, non ci fa pensare al Napoli"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 14:08Serie A
Marco Campanella
fonte dall'inviato a Trigoria, Marco Campanella

Per la Roma capolista in Serie A è tempo di concentrarsi di nuovo sull'Europa League: domani all'Olimpico arriva la sorpresa Midtyjlland, prima in classifica nella League Phase a punteggio pieno. Alle 13.45 odierne, Gian Piero Gasperini presenterà il match in conferenza stampa presso l'apposita sala del Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria al fianco di un calciatore. Diretta testuale a cura di TMW.

13.25 - A breve la conferenza stampa di Gasperini.

13.45 - Inizia la conferenza stampa.
Che squadra è il Midtjylland?
“Buona squadra, con qualità in attacco e ottimi giovani. Sarà una gara aperta con due squadre che vorranno fare gol”.

Come si spiega la crescita delle squadre scandinave?
“Lavorano bene, hanno fisicità da sempre e ora anche la tecnica. Si sono evoluti bene, lo dimostrano i risultati a livello di club e nazionali. Non c'è disparità tecnica tra noi italiani e loro. Il Midtjylland ha vinto 4 partite, sicuramente è un segnale”.

Quanto lavora sull'aspetto mentale e atletico?
“Mi sembra riduttivo, il calcio è un mix di tutto. Questa squadra sta bene, ha migliorato il gioco corale, giocare tante partite ci ha fatto crescere e abbiamo più soluzioni. C'è grande personalità, anche in trasferta abbiamo sempre fatto il nostro, e ci sono giocatori forti. Tutto questo mix ci ha portato fin qui, viviamo un buon momento e dobbiamo cercare di protrarre la spinta d’entusiasmo ancora a lungo”.

Dybala e Bailey? Quanto minutaggio hanno per domani?
“Sono guariti, sono al secondo allenamento con la squadra. Saranno a disposizione se tutto va bene, poi il minutaggio è relativo ma conta che stiano bene”.

Tra poco perderà Ndicka ed El Aynaoui per la Copppa d'Africa. Chi li sostituirà?
“Loro dovrebbero andare via la settimana prima della Coppa d'Africa: già col Como forse non ci saranno. Mi dispiace perderli, però faremo con quel che ci sarà, abbiamo delle ampie risorse. Peraltro, le loro assenze erano già note: potrebbero andare anche molto avanti nella competizione, ma non li gufiamo”.

I discorsi sulla rosa fatti dopo il mercato estivo valgono ancora?
“Sono delle valutazioni che si fanno: ogni mese può cambiare tutto, vale per tutte le squadre. Il mercato diventa realistico solo a gennaio, non prima: per quanto riguarda noi, sto pensando all'evoluzione di tutti i miei giocatori. Ora, se devo dire, mi sembra ci sia grande fiducia anche da chi gioca meno: bisogna stare attenti a non inserire calciatori tanto per farlo. Vediamo quel che abbiamo, poi valuteremo”.

Il cambio di Ziolkowski? Hermoso come sta?
“Il cambio è dovuto al giallo e avevo El Aynaoui in condizione. Senza giallo non l'avrei cambiato subito. Hermoso ieri ha fatto bene, vedremo: se li convoco è perché sono a disposizione”.

Che ne pensa di Franculino?
“Loro hanno ottimi calciatori, non posso pensare alle pagelle dei singoli giocatori delle squadre avversarie... Domani è una gara importante dopo i risultati casalinghi e dobbiamo rimediare. Domani dobbiamo prendere la gara con le molle e ci permette di non pensare troppo al Napoli. La qualificazione è da acquisire”.

Si possono fare più competizioni?
“Sì, questi ragazzi lavorano tanto per raggiungere l'Europa e quindi te la giochi, come in campionato e in Coppa Italia. Le uniche cose che ci possono limitare sono gli infortuni, per il resto sono tutti capaci di giocare tante gare. Ormai è così: chi va avanti nelle competizioni e in nazionale deve fare 60 partite all'anno”.

Da chi si aspetta un salto di qualità?
“Sono soddisfatto di tutti, poi ci sono situazioni in cui qualcuno è altalenante ma fa parte del calcio. Ora la mia squadra lavora, ha fiducia e l'ambiente è ottimo. Questa è una fortuna”.

Con l'Atalanta ha incontrato il Midtjylland, che ricordo ha? La sta sorprendendo?
“Sì, la classifica può essere una sorpresa ma è meritata questa classifica. Ci ho giocato due volte, è una squadra che è cresciuta molto. Adesso i giocatori sono interessanti. Era già difficile prima, so del valore della squadra e della sua evoluzione. Tante squadre lavorano bene e i giocatori bravi ci sono: basta andarli a trovare”.

14.08 - Termina la conferenza.

Articoli correlati
Cristante: "Gasperini ha già vinto l'Europa League, noi ci siamo andati vicini: proviamoci"... Cristante: "Gasperini ha già vinto l'Europa League, noi ci siamo andati vicini: proviamoci"
Gasperini sprona Ferguson: "È il momento di fare il passo in avanti a livello di... Gasperini sprona Ferguson: "È il momento di fare il passo in avanti a livello di condizione"
Roma, Cristante: "Vogliamo vincere l'Europa League. Gasp è forte" Roma, Cristante: "Vogliamo vincere l'Europa League. Gasp è forte"
Altre notizie Serie A
Cugini: “Per mezz’ora si è vista la Juventus di Spalletti, ma serve evitare i cali... TMW RadioCugini: “Per mezz’ora si è vista la Juventus di Spalletti, ma serve evitare i cali di attenzione”
Fiorentina, Vanoli: "Domani gara che mi permetterà di vedere all'opera altri giocatori"... Live TMWFiorentina, Vanoli: "Domani gara che mi permetterà di vedere all'opera altri giocatori"
Chiariello: "Se c'è una squadra avvantaggiata notevolmente dagli arbitri, quella... Chiariello: "Se c'è una squadra avvantaggiata notevolmente dagli arbitri, quella è il Milan"
Fiorentina, Nicolussi Caviglia: "Stiamo lavorando sulla lettura dei momenti della... Live TMWFiorentina, Nicolussi Caviglia: "Stiamo lavorando sulla lettura dei momenti della gara"
Bologna-Salisburgo, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano Live TMWBologna-Salisburgo, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano
Scalabrelli: "Martinelli con De Gea si è laureato, ma adesso deve andare a giocare"... Scalabrelli: "Martinelli con De Gea si è laureato, ma adesso deve andare a giocare"
Cristante: "Gasperini ha già vinto l'Europa League, noi ci siamo andati vicini: proviamoci"... Cristante: "Gasperini ha già vinto l'Europa League, noi ci siamo andati vicini: proviamoci"
Massimo Orlando: "Fiorentina, l'AEK non è mica il Real. Fazzini titolare o rischi... Massimo Orlando: "Fiorentina, l'AEK non è mica il Real. Fazzini titolare o rischi di perderlo"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
2 Il Real Madrid vuole un nuovo attacco. E sacrificherà Rodrygo (e forse Vinicius)
3 Capello: "Yildiz ha messo in crisi il Bodo, ma evidenzierei i gol fatti dalle due punte"
4 Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo"
5 Fullkrug va via dal West Ham: offerto a Milan e Roma, ma le risposte sono tiepide
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, vertice con De Laurentiis e Manna all'indomani della Champions: sul tavolo anche il mercato
Immagine top news n.1 Juve finalmente pronta a rientrare: le immagini della squadra nell'aeroporto di Bodo
Immagine top news n.2 Napoli, il coraggio di Conte: nuovo modulo, cambi offensivi e finalmente le ali sparigliatrici
Immagine top news n.3 Juventus, vittoria di carattere a Bodo: Spalletti elogia il gruppo
Immagine top news n.4 Poker Dortmund, vola il Chelsea. City ko in casa. Risultati e classifica di Champions League
Immagine top news n.5 Spalletti spezza la maledizione norvegese, la Juve infrange il tabù Bodo e della Champions
Immagine top news n.6 Napoli, notte dolce di Champions: vittoria nel ricordo di Maradona e addio mini-crisi
Immagine top news n.7 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, scatto dell'Italia: ora è sul podio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.2 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.4 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Cugini: “Per mezz’ora si è vista la Juventus di Spalletti, ma serve evitare i cali di attenzione”
Immagine news Serie C n.2 Pillon: "Vicenza fortissimo, fin dalla proprietà. Buscè bravissimo a Cosenza"
Immagine news Serie B n.3 Lucioni: "Dal Palermo mi aspettavo di più. Frosinone? Scelti giocatori perfetti per Alvini"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cugini: “Per mezz’ora si è vista la Juventus di Spalletti, ma serve evitare i cali di attenzione”
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Vanoli: "Domani gara che mi permetterà di vedere all'opera altri giocatori"
Immagine news Serie A n.3 Chiariello: "Se c'è una squadra avvantaggiata notevolmente dagli arbitri, quella è il Milan"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Nicolussi Caviglia: "Stiamo lavorando sulla lettura dei momenti della gara"
Immagine news Serie A n.5 Bologna-Salisburgo, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano
Immagine news Serie A n.6 Scalabrelli: "Martinelli con De Gea si è laureato, ma adesso deve andare a giocare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, fumata bianca per la risoluzione con Vivarini. Tutto pronto per lo sbarco a Bari
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, Cissè: “Aquilani mi dà libertà. La Nazionale Under21 è un orgoglio”
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Schiavi: "Battere il Palermo al 'Barbera' per riprendere il cammino"
Immagine news Serie B n.4 Buso: "In estate ho voluto restare a Catanzaro. Il gol? Non vedevo l'ora di dire la mia"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, la road-map per la salvezza. Chiudere l'andata a 17 e poi il mercato
Immagine news Serie B n.6 Vivarini cerca l'intesa col Pescara per liberarsi. C'è il Bari che lo attende per il dopo Caserta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Fine vicina per il Rimini: chiesta la liquidazione volontaria in tribunale. Esclusione a un passo
Immagine news Serie C n.2 Foggia, il club chiama i tifosi allo stadio: sostegno decisivo per la sfida col Cosenza
Immagine news Serie C n.3 Rimini, nuovo deferimento al TFN per violazioni amministrative: la nota della FIGC
Immagine news Serie C n.4 Picerno, risoluzione consensuale del contratto con Ruben Garcia
Immagine news Serie C n.5 Rimini nuovamente nel caos, Di Matteo si sfila: "Costretti ad arretrare nonostante gli sforzi"
Immagine news Serie C n.6 Cosenza, rinnovo di contratto annuale con opzione per Alessandro Caporale
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atletico Madrid Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atletico Madrid-Inter, l'eliminazione ai rigori brucia ancora: nerazzurri a caccia di vendetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Supercoppa Femminile, Roma-Juventus l'11 gennaio all'Adriatico di Pescara
Immagine news Calcio femminile n.2 Oggi primo allenamento per l'Italia negli USA: Boattin e Cantore hanno raggiunto il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.3 Soncin: "Violenze fisiche e verbali sulle donne non tollerabili. Serve un cambio culturale"
Immagine news Calcio femminile n.4 La Ternana Women lancia una nuova campagna social contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.5 Zanni: "Porte e campo più piccoli? Invierebbe un messaggio sbagliato. Puntiamo alla parità"
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…