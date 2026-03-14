Tiago Gabriel, l'osservato speciale del Napoli contro il Lecce: in estate possibile affondo

Il direttore generale Pantaleo Corvino non ha smentito, il vicepresidente Corrado Liguori ha rimandato tutto allo stesso Corvino e tanto basta, per alimentare le voci di un possibile affondo estivo del Napoli per Tiago Gabriel. Il difensore del Lecce sarà l'osservato speciale degli azzurri nella sfida fra le due squadre in programma alle 18.

Come riporta Il Mattino quella del 21enne potrebbe essere la prima operazione portata avanti dal direttore sportivo dei partenopei, Giovanni Manna, nel prossimo mercato estivo.

A domanda specifica, il direttore generale del Lecce, Pantaleo Corvino, in un'intervista rilasciata a Kiss Kiss Napoli ha risposto: "E' un classe 2004, nato a dicembre, quindi quasi 2005, sta facendo grandi cose da noi. Un ragazzo veramente straordinario, che sta facendo parlare di sé e continuerà a farlo. Manna sta lavorando da tempo per anticipare la concorrenza e portarlo al Napoli? Beh, non posso smentire questa notizia...".

Da parte sua poi Liguori ha invece spiegato: "Noi abbiamo una regola molto precisa all’interno della società: ognuno ha ruoli, funzioni e compiti ben definiti. Tutto ciò che riguarda l’aspetto tecnico, il mercato e le scelte sportive è di competenza del direttore Corvino e del direttore Trinchera. Ho letto da qualche parte che alla domanda specifica Corvino non ha smentito e quindi, a questo punto, non sarò io a smentire. Per ulteriori conferme dovete chiedere a lui".