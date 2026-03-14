Dalla Spagna: il Barcellona vuole Bastoni, l'Inter apre alla cessione. Il prezzo deciso

Alessandro Bastoni è l'obiettivo preferito dalla direzione sportiva del Barcellona e dallo staff tecnico per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Garantisce il quotidiano catalano SPORT: il club blaugrana monitora da mesi il difensore nerazzurro, in attesa di avviare una negoziazione definitiva sia con il calciatore che con il club italiano. Ma è arrivato uno step importante circa la casistica: l'Inter è aperta alla cessione e ha già fissato il prezzo.

Il calciatore, da parte sua, è disposto ad ascoltare offerte, nonostante stia anche valutando un possibile rinnovo con la società nerazzurra. Eppure, come rivelato negli ultimi giorni, nei pensieri dell'Inter c'è l'intenzione di dare inizio ad una ricostruzione della rosa e per questo ha bisogno di risorse. Risorse economiche che arriverebbero facilmente da cessioni illustri, e per Bastoni si partirebbe dal prezzo di 70 milioni di euro.

Il Barça è già a conoscenza delle richieste dell'Inter: secondo i colleghi catalani, la richiesta è considerata eccessiva, ma il club blaugrana è convinto che esistano formule in grado di abbassare il costo dell'operazione. Dipenderà poi fortemente dalla volontà di Bastoni di lasciare o meno Milano e dalle effettive necessità economiche della società di Viale della Liberazione. Intanto il direttore sportivo Deco collabora attivamente con l'entourage del 26enne e non intende chiudere in fretta il colpo. Il Liverpool è dietro l'angolo, ma l'ex Atalanta avrebbe già dato la sua preferenza allo sbarco al Camp Nou in caso.