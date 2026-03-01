Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Roma, Gasperini: "Depressione per un gol al 93'? Animo, siamo avanti"

Roma, Gasperini: "Depressione per un gol al 93'? Animo, siamo avanti"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:22Serie A
Marco Campanella

In questi minuti, Gian Piero Gasperini è atteso nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match tra la sua Roma e la Juventus. Diretta testuale a cura di TMW.

22.40 - A breve la conferenza stampa di Gasperini.

23.13 - Inizia la conferenza.

Un'analisi sulla partita?
"Il bicchiere è mezzo pieno. Mezzo vuoto solo per il gol a tempo scaduto che ci fa male, vedi sfumare due punti quasi in tasca. Il calcio è questo, i gol sono validi anche nei secondi finali. Peccato, ma il bicchiere è mezzo pieno. Con due punti in più sarebbe stato un bel passo, ma così è un buon risultato. Rammarico grande, ma prestazione superlativa. Si va avanti".

I tre pareggi contro le big? Solo l'Inter meglio della Roma?
"L'Inter fa un campionato a parte. Noi abbiamo fatto dei passi in avanti negli ultimi tre big match, siamo stati più vicini a vincerli che a perderli. Prestazioni di livello, ma ci sono anche i dettagli, ovvero che queste squadre nel finale portano su i giocatori abili nel gioco aereo. Non è un caso, la fisicità nel finale premia queste squadre: dobbiamo essere più bravi per non prendere gol da calcio piazzato tirato addirittura da lontano. I piazzati li abbiamo sfruttati anche noi, sono dei fattori nelle partite".

Che aria ha trovato nello spogliatoio?
"Voglio essere chiaro: ovvio che ci dispiace non aver vinto, però per la miseria, loro hanno esultato come una vittoria e noi dovremmo andare in depressione? Animo, te la giochi fino alla fine. Su questo non c'è pericolo. Non vai in depressione per un gol del genere, il pareggio è un buon risultato, dispiace per come è andata la partita. Forza. Di là si esulta e qua siamo depressi? Siamo avanti di quattro punti!".

La gestione degli ultimi minuti? Si poteva fare meglio?
"Sono d'accordo, ma saremmo stati troppo perfetti, invece così possiamo ancora lavorare (ride, ndr)".

La gara di Pisilli? Quanto è fondamentale per la squadra?
"Tremendo, strepitoso, benissimo sotto tutti i punti di vista. Una grande partita".

Grande intensità in campo. Uno spot per il calcio italiano?
"La Juve è una grande squadra, abbiamo giocato così contro una squadra forte. Siamo partiti bene, poi ci siamo abbassati, poi siamo ripartiti e abbiamo sbloccato la gara. Abbiamo preso il gol dopo due minuti della ripresa, siamo andati di nuovo in vantaggio, poi abbiamo fatto un terzo gol bellissimo... Avevamo domato una squadra forte, poi proprio per bravura hanno delle risorse che nel finale fanno la differenza. Bisogna aver la forza a cinque minuti dalla fine di andare ancora forte, invece siamo stati un po' fermi. Questa prestazione ci fa uscire dispiaciuti, ma ringrazio la squadra".

23.22 - Termina la conferenza.

Articoli correlati
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 marzo Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 marzo
...con Stefano Colantuono ...con Stefano Colantuono
Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni dei posticipi della 27^... Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni dei posticipi della 27^ giornata
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 marzo Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 marzo
Juventus, Gatti: "Troppi gol subiti, dobbiamo analizzarli e capire i nostri errori"... Juventus, Gatti: "Troppi gol subiti, dobbiamo analizzarli e capire i nostri errori"
Gol e spettacolo all'Olimpico, è la quarta volta che si segnano almeno sei gol in... Gol e spettacolo all'Olimpico, è la quarta volta che si segnano almeno sei gol in Roma-Juventus
Marchegiani dopo il 3-3 dell'Olimpico: "La Roma stasera pensava di averla già vinta"... Marchegiani dopo il 3-3 dell'Olimpico: "La Roma stasera pensava di averla già vinta"
Adani: "Malen ha cambiato la Roma. Juve, se alla fine il gol deve segnarlo Gatti... Adani: "Malen ha cambiato la Roma. Juve, se alla fine il gol deve segnarlo Gatti è dura"
Evan Ndicka ci ha preso gusto: due gol in una settimana dopo 83 presenze senza reti... Evan Ndicka ci ha preso gusto: due gol in una settimana dopo 83 presenze senza reti in A
Juventus, l'attacco piange. Malen ha già segnato quanto David e Openda da inizio... Juventus, l'attacco piange. Malen ha già segnato quanto David e Openda da inizio stagione
Juventus, Gatti: "Un punto guadagnato. Contro la Roma sarà una bella battaglia" Live TMWJuventus, Gatti: "Un punto guadagnato. Contro la Roma sarà una bella battaglia"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza.
Le più lette
1 Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza.
2 Adani: "Malen ha cambiato la Roma. Juve, se alla fine il gol deve segnarlo Gatti è dura"
3 Marchegiani dopo il 3-3 dell'Olimpico: "La Roma stasera pensava di averla già vinta"
4 Fino alla fine, la Juve fa la Juve e pareggia al 93'. Spalletti: "A 66 anni ci credi sempre"
5 Dal +7 al +4, la Roma butta via due punti contro la Juve. Gasperini: "Siamo un po' passivi"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni dei posticipi della 27^ giornata
Immagine top news n.1 Fino alla fine, la Juve fa la Juve e pareggia al 93'. Spalletti: "A 66 anni ci credi sempre"
Immagine top news n.2 Dal +7 al +4, la Roma butta via due punti contro la Juve. Gasperini: "Siamo un po' passivi"
Immagine top news n.3 Juventus, Spalletti: "Vivo per il quarto posto, faremo un grande finale di stagione"
Immagine top news n.4 Gatti beffa la Roma, la Juventus resta in scia Champions. La classifica aggiornata di Serie A
Immagine top news n.5 Roma-Juventus 3-3, il gol di Gatti in pieno recupero strozza l'urlo in gola a tutto l'Olimpico
Immagine top news n.6 Juventus, Chiellini chiaro: "Futuro di Spalletti? Non vedo nessun altro sulla panchina"
Immagine top news n.7 Roma, Massara e i rinnovi: "Siamo in contatto con gli agenti, testa al finale di stagione"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.2 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.3 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
Immagine news podcast n.4 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma-Juve, una sfida decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, dopo la Champions sarà dura contrastare questa Roma"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Roma favorita con la Juve. Inter, più difficile col Genoa che il derby"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 marzo
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Gatti: "Troppi gol subiti, dobbiamo analizzarli e capire i nostri errori"
Immagine news Serie A n.3 Gol e spettacolo all'Olimpico, è la quarta volta che si segnano almeno sei gol in Roma-Juventus
Immagine news Serie A n.4 Marchegiani dopo il 3-3 dell'Olimpico: "La Roma stasera pensava di averla già vinta"
Immagine news Serie A n.5 Adani: "Malen ha cambiato la Roma. Juve, se alla fine il gol deve segnarlo Gatti è dura"
Immagine news Serie A n.6 Evan Ndicka ci ha preso gusto: due gol in una settimana dopo 83 presenze senza reti in A
Serie B
Immagine news Serie B n.1 I successi di Pescara e Bari animano la corsa salvezza in B: 10 squadre coinvolte
Immagine news Serie B n.2 Palermo e Frosinone non approfittano del mezzo passo falso del Venezia
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Sebastiani esalta Insigne: “Fuori categoria. Vittoria meritata con il Palermo”
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, si ferma Liam Henderson: il centrocampista rischia 30 giorni di stop
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Modesto: "Il punto muove la classifica. Vedo una squadra viva, che lotta"
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Calabro: "Oggi risposte positive, ma ancora troppi errori sotto porta"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Risultati Serie C, il big match fra Arezzo e Ravenna finisce 1-1. Poker Campobasso a Terni
Immagine news Serie C n.2 Il Sorrento attacca l'arbitro: "La signora Deborah Bianchi ha messo la firma sul nostro ko"
Immagine news Serie C n.3 Catania, Toscano: "Orgoglioso dei miei ragazzi, con l'FVS il ritmo si abbassa"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Cosmi: "Pubblico commovente, alleno in C ma in un contesto di A"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati dei gironi B e C: Cosmi debutta nella Salernitana pareggiando col Catania
Immagine news Serie C n.6 Serie C, sorridono in testa e in coda: il Benevento va a +8 dal Catania, vince anche il Siracusa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Fiorentina, viola favoriti ma occhio alla reazione friulana
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Juventus, all'Olimpico si decide la corsa Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli: "La Juve è casa mia, l’amore della mia vita. Non è un addio ma solo un arrivederci"
Immagine news Calcio femminile n.2 La NWSL sempre più tinta d'azzurro: in sei mesi sono quattro le azzurre approdate negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Quindici trofei, 241 presenze e 150 reti. I numeri e i primati di Girelli alla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli ai tifosi della Juve: "Certe occasioni o le prendi o rischi di non viverle più"
Immagine news Calcio femminile n.5 Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve e Girelli è arrivato il momento dell'arrivederci. L'attaccante rinnova e vola negli Stati Uniti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…