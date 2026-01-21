Roma, Gasperini e il mercato: "La partenza di Bailey apre uno spazio. Non so cosa può succedere"

"Bailey ha avuto un'esperienza negativa, si è infortunato il primo giorno ed è iniziato il calvario. A volte sembrava potesse recuperare, poi ha avuto ricadute. Pensavamo potesse aiutarci, ma gli infortuni hanno determinato la scelta, compresa la gara col Torino in cui si è fermato. Allora è stata presa la decisione. Questo apre uno spazio. Non so cosa può succedere, si vedrà. Se arrivano situazioni che ci migliorano, bene, altrimenti restiamo così". Parla così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma che domani ospita allo Stadio Olimpico lo Stoccarda in Europa League.

In conferenza stampa, appunto, Gasperini ha parlato anche di mercato: "Ferguson? Sicuramente ha recuperato dalla contusione: domani ci sarà. Ora è un giocatore della Roma, ogni occasione è buona per lui per fare bene: ultimamente l'ha fatto. Domani mi aspetto una prestazione giusta".

Legherà i Friedkin a Trigoria fino all'arrivo di un esterno? La risposta di Gasperini a Sky: "È la cosa più importante di questi mesi, non era mai successo, per noi averli qui è un valore aggiunto, abbiamo risposte immediate e serve anche a loro per avere meglio la percezione di quello che succede. Usciremo più legati e convinti di quello che dovremo fare".