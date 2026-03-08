Roma, Gasperini: "Venturino sta crescendo. Soulé con il Bologna? Non posso prevederlo"

A tenere banco in casa Roma, al di là della sconfitta in casa del Genoa, sono anche le condizioni di Matias Soule. Gian Piero Gasperini, tecnico dei giallorossi, ha risposto così quando gli è stato chiesto se l'argentino avesse chance di rientrare per la gara contro il Bologna: "Non è una previsione che posso fare oggi. Venturino? Sta crescendo. Mi auguro che possa diventare determinante in qualche situazione".

Un po' arrabbiato l'ex Atalanta invece quando gli fanno notare che magari il 3-3 contro la Juventus ha influito sul ko del Ferraris: "Proprio no. Domenica scorsa abbiamo fatto una grande partita, oggi abbiamo fatto una buona gara. Era una partita diversa perché l'impostazione del Genoa era non farci giocare e mettere palloni lunghi. Quando è così ti devi adattare e noi lo abbiamo fatto con grande spirito. Non è un momento fortunatissimo. Abbiamo fatto un errore netto sul rigore. Abbiamo pareggiato e pensavamo di vincere quando le squadre si sono allungate ma alla fine abbiamo perso. Lo spirito della squadra era altissimo. La prima parata di Svilar è stata nel finale su Malinovskyi e non abbiamo poi corso nessun tipo di pericolo".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.