Roma, Gasperini: "Non usciamo ridimensionati. Mano Malinovskyi? Immagine netta"

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Genoa a Marassi per 2-1, al termine di una gara molto combattuta: "Loro hanno impostato la partita così ed era difficile giocarla, perché c'era aggressività. Abbiamo risposto bene, poi c'è stato il rigore e la partita si è compromessa. Era difficile giocare, molti raddoppi e lanci lunghi. Non siamo stati sotto per niente, non è un periodo positivo e non siamo stati fortunati. Non usciamo ridimensionati da questa partita".

Venturino com'è andato all'esordio dal 1'?

"Non era la partita che poteva esaltarlo, ci voleva fisicità. Ci darà aiuto, poi avevo bisogno di altre caratteristiche in questa partita".

Possibile mano di Malinovskyi in su tiro di Kone. Lo ha visto?

"Sì, il VAR poteva intervenire, ma avranno giudicato diversamente. L'immagine è abbastanza netta".

Per gran parte della stagione avete preso pochi gol, ora è cambiato qualcosa dal punto di vista dell'attenzione?

"Ogni partita ha una sua storia, oggi Svilar non è stato mai impegnato e non in qualche mischia. La partita era di questo tipo, ci siamo adattati bene alla gara ma il rigore ha cambiato le cose. Poi dopo il pareggio c'era la sensazione di poterla vincere ma siamo stati distratti in occasione del 2-1. Negli altri 87/90 minuti non abbiamo subito. Ora abbiamo il Bologna in Europa League, poi il Como, ancora il Bologna e il Lecce. Dobbiamo arrivare alla sosta al quarto posto. Lo spirito dei miei giocatori è straordinario e ho poco da rimproverare, se non qualche episodio".