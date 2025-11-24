Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, Gasperini: "Mai avuti dubbi su Wesley, El Ayanoui è in grande condizione"

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 10:07Serie A
Simone Lorini

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, parla in conferenza stampa dopo il successo ottenuto a Cremona che lancia i giallorossi in testa alla classifica di Serie A: "Stiamo crescendo, è stato un altro passo avanti. Ultimamente abbiamo fatto buone partite, a Milano col Milan e con l’Udinese; oggi la crescita sta nei movimenti offensivi. Eravamo sempre pericolosi, in passato non capitava. Complimenti anche per la fattura dei gol, vuol dire che siamo in fiducia e che è stato fatto un salto in avanti".

Tanti i tocchi in area di rigore avversaria. I miglioramenti sono anche lì.
"L’evoluzione c’è sicuramente, abbiamo le caratteristiche per essere più precisi ancora. Abbiamo sbagliato talvolta l’ultimo passaggio, ma pensiamo a quelli fatti bene. In linea di massima, al di là degli errori che ci possono stare, ho la sensazione che si sia accesa la luce in tanti ragazzi".

Perché è stato espulso?
"Nei dieci minuti finali di primo tempo sono stati assurdi: il rigore dato e poi tolto, l’ammonizione di Ziolkowski, le rimesse laterali… tutti episodi strani che mi hanno fatto protestare e forse lì avrei “meritato” una sanzione. Nella ripresa invece non c’è stato nulla, solo un fallo su Mancini, e ho solo fatto un gesto di disappunto. Un gesto normalissimo, poi il quarto uomo è diventato protagonista e sono stato espulso".

Tra primo e secondo tempo ha inserito El Ayanoui per spostare Cristante in difesa. Ci racconta questa mossa?
"È stata una necessità, oltre al fatto che El Ayanoui sta benissimo ed è in ottime condizioni. Non ho tolto Ziolkowski per demeriti, ma gli bastava un altro mezzo fallo e prendeva il secondo giallo, quindi ho fatto così".

C’è un calciatore di cui va fiero in modo particolare?
"Farei un torto agli altri. La mia fortuna ora sono i calciatori: ho trovato giocatori forti che si allenano con entusiasmo. Giocare nella Roma ti dà sempre iper-motivazione e tutti ci credono, crescono, si divertono. L’ambiente è bello".

Wesley sta facendo molto bene anche a sinistra.
"Giocatore forte, mai avuto dubbi, nemmeno all’inizio quando era arrivato. Può fare entrambe le fasce".

A proposito di ambiente, un affetto incredibile.
"Al di là del numero di tifosi presenti, è proprio il clima che va sottolineato. Un clima di fiducia nei confronti di questa squadra perché tutti danno tutto, e c’è anche una crescita dal punto di vista del gioco".

