Roma, Gasperini non si sbilancia: "Non parlo di obiettivi, i risultati si costruiscono nel tempo"

"È stato molto importante riuscire a stabilire un contatto efficace fin da subito". Lo ha detto Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport, a due giorni dalla sfida all'Olimpico contro il Torino in programma domenica 14 settembre a partire dalle ore 12:30. I giallorossi vanno a caccia del terzo successo consecutivo, dopo le vittorie al debutto contro Bologna e Pisa.

Due successi che in città hanno già scaldato gli entusiasmi dei tifosi, desiderosi che Gasp possa replicare anche nella Capitale le gesta leggendarie compiute sulla panchina dell'Atalanta. A tal proposito, però, l'allenatore piemontese, ha voluto subito raffreddare gli animi.

"Porsi degli obiettivi è difficile dopo due partite perché i risultati si stabiliscono strada facendo" le parole di Gasperini, che poi ha aggiunto in vista della stagione 2025/26: "Penso che questo sarà un campionato ancor più equilibrato rispetto a quello dell'anno scorso. Ci sono tante squadre che si sono rafforzate e non soltanto le prime. Anche quelle dietro hanno lavorato bene e non concedono nulla. Sarà difficile".