Roma, Gasperini: "Perso per un nostro errore, non dovevamo concedere quel gol"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara persa di misura contro il Napoli decisa da un gol di Neres dopo un pallone perso da Koné: "Questi episodi si possono vedere in tanti modi, faccio fatica a essere così netto: si può fischiare o non fischiare. Non è così netto, però insomma, queste scivolate vengono sempre fischiate, Al di là di questo siamo rimasti scoperti male: ci abbiamo messo del nostro, non dovevamo concedergli questo tipo di ripartenza, a maggior ragione in quel momento della partita: stato un errore nostro. Peccato".

Come si può risolvere questo problema?

"Abbiamo vinto tante partite, prendendo pochi gol: questo ci ha permesso di arrivare fino a stasera in posizioni alte della classifica. Chiaro che dobbiamo mantenere una copertura, perché in quella fase non siamo stati bravi".

Ci sono anche grandi meriti del Napoli?

"Un po' tutte le cose, il Napoli ha tirato pochissimo. Era una partita bloccata a livello produttivo, forse abbiamo pagato di più la partita di giovedì, non avevamo la solita velocità e quando la manovra è più lenta diventa difficile. Siamo arrivati a questa partita un po' incerottata e non siamo riusciti a giocarla come al solito".

C'è un tema scontri diretti?

"Sono state partite diverse, questa sera abbiamo giocato sotto tono rispetto alle altre due però il ritmo di entrambe le squadre è stato più lento e la partita è stata meno bella. Noi non avevamo l'energia nervosa giusta, dispiace ma è una gara ad eliminazione. Il campionato è molto lungo, bisogna guardare avanti".