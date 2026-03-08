Live TMW Roma, Gasperini: "Abbiamo fatto una buona gara. Chi è preoccupato stia a casa"

20.06 - Dopo la sfida contro il Genoa di Marassi, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

20.42 - Inizia la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.

Quanto ha influito, se ha influito, quel pareggio contro la Juventus in una gara che sembrava vinta?

"Proprio no. Contro la Juventus abbiamo fatto una grande partita, oggi abbiamo fatto una buona gara. Era una partita diversa perché l'impostazione del Genoa era non farci giocare e mettere palloni lunghi. Quando è così ti devi adattare e noi lo abbiamo fatto con grande spirito. Non è un momento fortunatissimo. Abbiamo fatto un errore netto sul rigore. Abbiamo pareggiato e pensavamo di vincere quando le squadre si sono allungate ma alla fine abbiamo perso. Lo spirito della squadra era altissimo. La prima parata di Svilar è stata nel finale su Malinovskyi e non abbiamo poi corso nessun tipo di pericolo".

Non è preoccupato dopo un punto in due gare?

"Chi è preoccupato sta a casa. Sono preoccupato che siamo quarti in classifica, che giochiamo l'ottavo col Bologna, poi col Como e di nuovo l'Europa League? Ci sono stagioni che guardi gli altri. Qui siamo protagonisti".

Cosa bisogna mettere in campo in questo momento?

"Quello che ho visto oggi: lo spirito, partecipazione da parte di tutti. Abbiamo partite ravvicinate. Ora rientrerà Wesley e uscirà N'Dicka. Grande spirito da parte di tutti e andiamo a giocarci le nostre partite. Oggi non siamo stati inferiori al nostro avversario. Abbiamo perso, grande merito al Genoa ma noi abbiamo poco da rimproverarci".

L'assenza di Wesley?

"Ha realizzato gol e assist ma oggi Tsimikas ha fatto un'ottima prestazione. Può succedere nella stagione che si accumulino ammonizioni e si scontino squalifiche".

Malen sembra essere troppo solo in determinati momenti?

"Non era una partita facile per fare delle trame di gioco e quando ci siamo riusciti siamo stati pericolosi".

Soulé può rientrare per l'Europa League?

"Non è una previsione che posso fare oggi".

Venturino?

"Sta crescendo. Mi auguro che possa diventare determinante in qualche situazione".

20.50 - Termina la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.