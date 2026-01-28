Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, Gasperini: "Proveremo ad andare agli ottavi, ma i playoff non mi preoccupano"

Oggi alle 17:37Serie A
Marco Campanella

La Roma è volata in Grecia in vista dell'ultima gara della Fase a Campionato di Europa League contro il Panathinaikos. Alle 17.15 odierne, Gian Piero Gasperini presenterà il match in conferenza stampa al fianco di Kostas Tsimikas presso lo Stadio Spyros Louis di Atene. Diretta testuale a cura di TMW.

17.00 - A breve la conferenza stampa di Gasperini.

17.15 - Inizia la conferenza stampa.

Come affronterete questa partita?
"Proveremo a fare risultato. Siamo comunque di qualificati nei primi 24 e, se riusciremo a entrare nei primi 8, saremo ancora più felici perché salteremo un turno di playoff. In questo momento, però, è chiaro che la priorità, in questo periodo della stagione, è il campionato. Detto questo, domani sarà sicuramente una partita essenziale e la affronteremo al massimo".

L'emergenza in attacco? Potremmo rivedere Dybala falso nove?
"Oggi non sono in grado di dire la formazione. Non la dico mai, ma oggi ancor meno... vedremo domani. Non so ancora. Dybala è uscito dalla partita contro il Milan con un piccolo colpo al ginocchio: ieri stava molto meglio, oggi avverte ancora un po’ di fastidio, ma lo valuteremo domani"

Cinque attaccanti in rosa, ma neanche uno a disposizione.
"Sì, però sono situazioni tutto sommato abbastanza chiare: Dovbyk ha fatto un'operazione e starà fuori per mesi; Arena ha 16 anni, ha fatto un esordio molto positivo, bellissimo, con gol, però non è ciò che rientra nei programmi. Per il resto ci sono alcune situazioni legate ai giocatori: Malen è appena arrivato ed è fuori dalla lista... mi sembra tutto chiaro. Quello che dispiace un po’ è l’infortunio di Ferguson, che se l’è procurato nell’ultima partita contro lo Stoccarda proprio all’ultimo minuto. Sicuramente non è un ragazzo fortunato".

La situazione in Europa?
"Abbiamo sempre cercato, fin dall’inizio, di fare bene in questa competizione e di restare dentro a tutte le competizioni, comprese campionato, Europa e Coppa Italia. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di giocarle tutte al meglio. All’inizio, chiaramente, abbiamo avuto degli stop in casa, con anche un po’ di sfortuna e in modo piuttosto clamoroso, con tre rigori sbagliati. È una squadra che, come in campionato, nell’arco della stagione secondo me è cresciuta qualitativamente, soprattutto sul piano del gioco. Ha avuto più difficoltà a realizzare, più difficoltà a concretizzare i rigori e a creare situazioni davvero pericolose. Mi sembra però che adesso, pur mantenendo un’ottima stabilità difensiva, la squadra produca molto di più e stia ottenendo ottimi risultati".

Il mercato è aperto, ma non si può cambiare la lista. Che ne pensa?
"Si contrappongono le cose. Il mercato è aperto dall’inizio di gennaio, mentre l’Europa non permette cambi di lista. Questo è anche un fatto legato a questa formula, che è solo al secondo anno. Probabilmente andrà rivisto qualcosa. Ora, le classifiche sono definite, ma si rischia di arrivare alle partite decisive come quella di domani senza l'organico perché alcuni sono andati via e alcuni sono arrivati magari. Sicuramente andrà rivisto qualcosa".

Lei ha parlato di priorità al campionato, ma paradossalmente questa gara può incidere molto anche sul campionato, perché vincendola si eviterebbero due partite in più mentre molte concorrenti dovranno affrontare il playoff. Che tipo di partita dobbiamo aspettarci e che avversario è il Panathinaikos?
«Il Panathinaikos è una buona squadra che in Europa ha fatto un ottimo percorso. In campionato ha avuto qualche difficoltà in più, ma resta una squadra organizzata, che sa stare bene in campo. Anche loro, come noi, hanno qualche problema di organico. È chiaro che faremo il massimo per ottenere la qualificazione, visto che siamo arrivati all’ultima giornata e siamo dentro, perciò è un obiettivo. Detto questo, non mi preoccupa dover eventualmente giocare un turno in più: siamo cresciuti giocando e la quantità di partite disputate ci ha permesso di crescere qualitativamente. Non ritengo un problema enorme l’eventuale turno da affrontare».

Ritrova Rafa Benitez da avversario. Che rapporto avevate?
"Un buon rapporto. Non ci siamo frequentati tantissimo, ci siamo conosciuti nel tempo. Credo che sia un grandissimo professionista, è un allenatore che è stato vincente in tanti paesi. Sarà sicuramente un piacere per me affrontarlo e vedere il risultato. In ogni caso, sarà un vero scontro".

17.36 - Termina la conferenza stampa.

