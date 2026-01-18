Roma, Gasperini su Hermoso: "Speriamo non sia grave, perderemmo una colonna"

Vittoria importante per la sua Roma nella sfida a Torino. Ecco le parole di Gian Piero Gasperini ai microfoni di DAZN: "Ho capito che Malen rispecchia al meglio le caratteristiche che cercavamo. Si muove come voglio, ha un primo controllo e una rapidità nelle conclusioni che fa ben sperare e migliora anche la qualità di Dybala, hanno giocato con un linguaggio tecnico davvero importante".

Questa maggiore qualità è la caratteristica giusta per avere più imprevedibilità?

"Dovremo metterci nelle condizioni di sfruttare al meglio le caratteristiche di tutti i giocatori. Migliorano tutti poi, come Soulè, Dybala e Pellegrini. I problemi di formazione in questa squadra non esistono, sono nella testa di chi non ha ancora capito come funziona".

Celik e Hermoso come stanno?

"Celik è stato fermato per precauzione, abbiamo preferito non forzarlo sul flessore. Siamo molto preoccupati per Hermoso, speriamo non sia nulla di importante. Sarebbe un peccato perdere delle colonne, visto che ci stiamo completando anche in attacco".

Cosa serve per restare lì?

"Serve che non ci facciamo male e migliorarci di volta in volta, creando i presupposti per migliorare. Dobbiamo affrontare le gare con il piglio giusto".