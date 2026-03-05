A Roma si rivede Dybala e sta bene. Intanto già deciso il futuro giallorosso di Malen

La Roma si divide tra campo e calciomercato, per quanto naturalmente attualmente il focus principale sia concentrato sul primo dei due campi. E partendo dalle situazioni che al momento interessano di più a mister Gian Piero Gasperini, c'è da segnalare il ritorno a Trigoria del fantasista argentino Paulo Dybala.

La Joya c'è, dopo aver goduto di un giorno libero da Gasperini per la nascita della primogenita Gia, l'argentino è tornato a lavorare con i compagni di squadra della Roma. Le sensazioni attorno alla figura di Dybala raccontano di una condizione fisica che può indurre all'ottimismo e che dovrebbe vedere l'argentino affiancare Malen nell'attacco della Roma per la nostalgica sfida a De Rossi e al suo Genoa.

Notizie meno confortanti, invece, per quanto riguarda due giocatori della Roma che appaiono in bilico: sia il difensore Mario Hermoso che il fantasista Matias Soulé, infatti, hanno svolto lavoro a parte.

Chiusura sulle strategie di calciomercato della Roma. Che riparte da una certezza, chiamata Donyell Malen. L'attaccante olandese ha rapito tutti con l'impatto poderoso nella realtà della sponda giallorossa della Capitale e della Serie A, tanto che a Trigoria non ci sono dubbi: che scatti o meno l'obbligo (solo in caso di qualificazione alla Champions League è previsto), i 25 milioni di euro concordati con l'Aston Villa per il riscatto saranno spesi.