Roma, Hermoso si ritrova: "Gasperini mi dà fiducia dopo una stagione non facile"
La Roma vince a Pisa grazie a un gol di Soulé. Al termine della sfida il difensore giallorosso Mario Hermoso ha parlato ai microfoni di DAZN: "E' importante giocare di squadra e vincere, anche chi entra dalla panchina dà il suo contributo. Siamo riusciti a vincere contro unq ".
Il tuo rapporto con Gasperini?
"E' questione di essere sempre pronti quando il mister dopo una stagione non facile mi dà la possibilità di giocare come in queste due partite. Voglio fare le cose bene, quando sento la fiducia".
