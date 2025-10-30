Roma, Hermoso: "Nuovo ciclo per me qui, ce la giochiamo con tutti"
Nel post-partita di Roma-Parma, il difensore dei giallorossi e Man of The Match, Mario Hermoso, è intervenuto ai microfoni di Dazn.
MATCH - "Il mio primo gol con la Roma, importantissimo e pesantissimo. Ci è dispiaciuto subire la rete del 2-1, ma era più importante portare a casa i 3 punti".
IL MOMENTO ALLA ROMA E LE AMBIZIONI - "Tornare importante qui? Sono cicli della vita, sono felice per questa opportunità, per aver fatto tutta la preparazione qui e per questo bel momento. Ho già vinto un campionato e so quanto è difficile, ma noi siamo qui e ce la giochiamo con tutti".
