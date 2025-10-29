Roma, Hermoso: "Contento per il gol e per la vittoria. Di questa squadra amo la mentalità"

Nel post gara di Roma-Parma, vinta dai giallorossi per 2-1, ha parlato a Sky Sport l'autore del gol che ha sbloccato il match Mario Hermoso. Queste le sue parole: "E' stato un gol importante. Penso che la squadra abbia avuto occasioni per vincere. Siamo contenti di aver vinto, che era l’aspetto più importante, e sfruttando l’opportunità di stare lì in cima a lottare. Sono contento per la squadra, contento per la vittoria e per questa serata".

Cosa le piace della Roma?

"Penso che mi piaccia la mentalità della squadra. La mentalità, la gente. Alla fine è stare in una città importante, in una capitale. Quando ero a Madrid e ora a Roma, è bello essere in un club così grande, con una tifoseria che sempre viene allo stadio, che ci supporta e ci aiuta a fare le cose bene. Speriamo che questo sia un anno importante, siamo convinti di questo. Abbiamo una grande squadra e seguiremo quello che ci ha dato il mister cercando di fare il meglio possibile quest’anno".