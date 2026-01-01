Roma, il 2026 deve essere l’anno del ritorno in Champions. E domani inizia il mercato…

Il 2025 della Roma non si poteva chiudere meglio. Il quarto posto in classifica a quota 33 punti, al termine di una prima parte di stagione ben al di sopra delle aspettative, certifica la crescita costante di una squadra che ha saputo ritrovare solidità e ambizione. Un percorso che ha confermato quanto di buono visto già nel finale della passata stagione e che permette ai giallorossi di affacciarsi al 2026 con maggiore fiducia.

Dopo la cavalcata dello scorso campionato con Claudio Ranieri in panchina e l’ottimo avvio dell’era Gasperini, i prossimi mesi saranno decisivi. La Roma è chiamata al definitivo salto di qualità, quello che sotto la gestione Friedkin non è mai stato così concreto. La qualificazione alla prossima Champions League, questa volta, non è soltanto un obiettivo dichiarato: è davvero alla portata. Lo stesso Gasperini, pur scherzando nelle scorse settimane sul quarto posto e ribadendo di non “firmare” per alcun traguardo, ha ammesso che sarebbe molto felice di centrarlo.

Per riuscirci, però, servirà uno sforzo ulteriore. Da una parte i giocatori, chiamati a limare i limiti emersi fin qui: una fase offensiva che fatica a decollare e la persistente difficoltà nei big match. Dall’altra la società, che dovrà supportare il progetto con rinforzi mirati. Domani si apre ufficialmente la finestra di calciomercato invernale e la sensazione è che bastino pochi innesti giusti per far sì che questa Roma possa davvero togliersi delle soddisfazioni.

In quest’ottica, continuano i lavori sui fronti Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, profili diversi ma giudicati ideali per dare qualità, gol e soluzioni a un reparto offensivo che ha bisogno di una scossa. Il 2026 è appena iniziato, ma per la Roma è già tempo di programmare.