Roma in controllo, Celik fa 2-0 su invito di Mancini: l'Udinese non si rialza
Destro, gancio e Udinese ko, almeno per il momento. La Roma domina il campo all'Olimpico e con Zeki Celik fa 2-0: l'esterno scambia in velocità con Mancini e va al tiro, battendo Okoye per il secondo gol della squadra di Gasperini. Udinese che non riesce a reagire, la Roma è in pieno controllo.
Editoriale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
