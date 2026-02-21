Celik via dalla Roma? L'agente smentisce: "Non esiste alcun accordo con altri club"

Stagione di grande solidità per Zeki Celik, diventato un punto fermo della Roma sotto la gestione di Gian Piero Gasperini. Il laterale turco ha trovato continuità e spazio, scalando le gerarchie fino a ritagliarsi un ruolo di primo piano nello scacchiere giallorosso. Prestazioni che non sono passate inosservate, soprattutto considerando un contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

Negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato con insistenza alla Juventus, con indiscrezioni che parlavano persino di un’intesa già definita per la prossima estate. A fare chiarezza è intervenuto il suo agente, Fazil Ozdemir, con una nota ufficiale: “Le voci secondo cui Zeki avrebbe raggiunto un accordo con un club non sono accurate. Attualmente gioca per un club importante, ed è naturale che squadre importanti in Italia e Inghilterra mostrino interesse per un giocatore che compete a questo livello e che il suo nome sia associato a tali club. Il suo contratto con la Roma scade a fine stagione; tuttavia, nutre grande rispetto per il club. In questa fase non si concentra su questioni contrattuali o di mercato. La sua piena attenzione e il suo impegno sono rivolti a supportare la Roma nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Riteniamo che tutte le altre questioni saranno affrontate e risolte a tempo debito, in modo professionale e rispettoso".

Intanto la Roma lavora per il rinnovo, mentre sullo sfondo restano vigili anche Inter e Napoli. I numeri certificano il suo peso: 28 presenze da titolare tra campionato ed Europa League, 4 assist complessivi e un gol nel 2-0 contro l’Udinese.