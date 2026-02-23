Intrigo internazionale Celik: no Roma a 4 milioni netti l'anno, occhio alla Juve e... all'estero

Zeki Celik è un punto fermo della Roma nelle ultime due stagioni ma il suo futuro nella sponda giallorossa della Capitale appare ancora come tutt'altro che garantito. Sì, perché di mezzo c'è un contratto che è in scadenza tra pochi mesi, il prossimo 30 giugno, e che negli ultimi tempi non è mai stato rinnovato.

Inevitabile che, grazie anche alle buone prestazioni di Celik a Roma, questo scenario faccia rumore e generi discussione. Anzi, a oggi il futuro del difensore della Nazionale turca appare come un vero e proprio intrigo internazionale. Così almeno lo definisce l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport nell'analisi che fa.

Sì, perché se non è una novità che ci sia la Juventus attenta alle prestazioni, ma soprattutto alle evoluzioni del contratto di Celik con la Roma, potrebbe magari suonare come tale il fatto che il laterale classe '97 sia per esempio sul taccuino dello Stoccarda, in Bundesliga, o di alcuni club della Premier League inglese, come per esempio il Newcastle e il Fulham, ma anche il Liverpool, come riportano alcuni quotidiani di Oltremanica.

Stando a quanto viene riferito dal quotidiano, gli agenti di Celik hanno chiesto uno stipendio da 4 milioni di euro netti l'anno alla Roma, che da parte sua non ha però intenzione di accettare le suddette condizioni. La proposta della dirigenza giallorossa è sì quella di aumentare l'attuale stipendio da 2 milioni di euro netti a Celik, ma fissando come limite la quota di 2,5 milioni netti.