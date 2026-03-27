Roma, le big su Celik: in lista anche Carlos Augusto per sostituirlo, concorrenza dell'Atletico

In casa Roma si lavora già in vista della prossima estate, soprattutto per quanto riguarda le corsie esterne. Il possibile addio di Zeki Celik, in scadenza il 30 giugno e seguito, come riporta Tuttosport, da club come Juventus, Inter, Napoli, Galatasaray e Liverpool, può spingere il club giallorosso ad avviare la ricerca di un rinforzo per la fascia. Tuttavia, non si dovrebbe trattare di un esterno destro: Wesley, adattato sulla sinistra negli ultimi mesi, è infatti destinato a tornare nel suo ruolo naturale.

Per questo motivo, la priorità è un laterale mancino. Il quotidiano scrive che a gennaio era stato fatto un tentativo per Lorenzo Bernasconi dell’Atalanta, ma l’offerta da 15 milioni è stata respinta e il giocatore ha rinnovato fino al 2030. Così l’attenzione si è spostata su Carlos Augusto dell’Inter, che nonostante le buone prestazioni fatica a trovare continuità come titolare. Il brasiliano non ha ancora accettato il rinnovo proposto dai nerazzurri, nonostante un aumento di stipendio, e potrebbe valutare nuove opportunità per giocare di più. Sullo sfondo resta anche l’Atletico Madrid, già interessato in passato.

Il profilo di Carlos Augusto piacerebbe particolarmente a Gian Piero Gasperini, che lo aveva già richiesto ai tempi del Monza. I contatti potrebbero intensificarsi a breve, anche perché la dirigenza romanista incontrerà l’agente Beppe Riso per definire i rinnovi di Gianluca Mancini e Bryan Cristante fino al 2029. Attenzione anche al giovane Lorenzo Venturino, per cui la Roma valuta il riscatto dal Genoa, e alla situazione di Evan Ndicka, seguito da top club come Barcellona, Tottenham e Liverpool: per lasciarlo partire serviranno offerte superiori ai 40 milioni di euro.