Roma-Lecce, i convocati di Gasperini: Celik si aggiunge alla lista degli indisponibili
Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Lecce, gara della 30^ giornata di Serie A in programma questo pomeriggio alle 18. Oltre allo squalificato Wesley, è out anche Celik che si aggiunge agli infortunati Dovbyk, Ferguson, Dybala, Soule, Kone.
Ecco i giocatori della Roma a disposizione di Gasperini:
Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli
Attaccanti: Malen, Venturino, Arena, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza
Come arriva la Roma
Per la sfida al Lecce, Gian Piero Gasperini dovrebbe tornare al 3-4-2-1, affidandosi al terzetto di difesa titolare formato da Mancini, Ndicka ed Hermoso davanti a Svilar. In mezzo al campo, Gasperini dovrà rinunciare a Koné, fermato da un infortunio subito contro il Bologna dopo appena 15 minuti di gioco: al suo posto, ci sarà El Aynaoui che affiancherà Cristante. Per quanto riguarda le fasce, non ci sarà Wesley, squalificato dopo l'espulsione a Como, e sarà Rensch a partire titolare sulla destra (Celik è out), mentre Tsimikas occuperà la corsia sinistra. In attacco, Pellegrini agirà in coppia con Pisilli, alle spalle di Malen.