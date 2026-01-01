Union Brescia, Rizzo: "Non possiamo considerare le partite solo un avvicinamento ai playoff"

Il difensore dell'Union Brescia Alberto Rizzo ha commentato il pareggio contro l'Ospitaletto: "Siamo stati equilibrati e compatti, è merito della squadra se non prendiamo gol da diverse partite. Però ci dispiace non essere riusciti a segnare e a vincere. Rispetto alle partite precedenti abbiamo creato qualche occasione in più per sbloccare il risultato, ma non siamo riusciti a concretizzare. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare.

Sono partite importantissime, il campionato è ancora aperto e non possiamo considerarle solo un avvicinamento ai playoff. Dobbiamo fare risultati e trovare continuità. Sappiamo di giocare in una piazza esigente.

I tifosi esprimono le loro valutazioni ed è giusto così. Anche noi vogliamo vincere tutte le partite, dobbiamo accettare le critiche e pensare al campo. Quando le cose non vanno è importante tirare fuori qualcosa in più. Oggi si è visto e dobbiamo continuare su questa strada, perché i risultati arriveranno"