Mourinho e le lacrime per la morte di Silvino: "Pesante non poter andare al funerale"

Nel corso dell'intervista rilasciata a BTV, subito dopo Benfica-V. Guimarães (finita 3-0), José Mourinho ha parlato dell'emozione provata nel vedere le immagini del suo amico Silvino, lo storico portiere portoghese scomparso a 67 anni, che per anni è stato preparatore dei portieri al fianco dell'ex allenatore di Inter e Roma.

L'immagine di Silvino è stata mostrata sugli schermi dell'Estádio da Luz prima del fischio d'inizio "Mia moglie mi ha detto ieri che era difficile credere che se ne fosse andato, e lo è ancora per me, ma se n'è andato e i ricordi restano. Come ho scritto in un post che ho avuto il coraggio di scrivere, è ancora tempo di piangerlo. Per me sono stati 18 anni con lui. Stare con lui e vivere con lui significa tante risate, e abbiamo tanto da ricordare".

Poi ha aggiunto: "Era una di quelle persone di cui era facile affezionarsi. Era sempre a casa con mia moglie, mia figlia e mio figlio... ma ora si tratta di guardare alla famiglia che resta, ai bambini che fanno parte delle nostre vite e sono cresciuti con noi, e cercare di dare loro forza e ridere tanto. In quel momento, il fatto di non poter essere al funerale e vederlo lì sullo schermo è stato pesante, ma ricorderò sempre le sue parole mi disse prima delle partite e poi al telefono: "Fratello, oggi andrà tutto bene". Noi che siamo lì a Setúbal, Paulo, Hernâni, e tutti i suoi amici, abbiamo ancora tanti bei ricordi di lui".